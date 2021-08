WhatsApp arbeitet an Emoji-Reaktionen

WhatsApp arbeitet derzeit an einer neuen, von anderen Messengerdiensten bereits bekannten und daher von entsprechend vielen Nutzern herbeigesehnten Funktion: Emoji-Reaktionen. Sie sollen es ermöglichen, schnell und unkompliziert auf einzelne Nachrichten mittels „Daumen hoch“, Smiley & Co. zu reagieren. Das zumindest legt ein Screenshot des Blogs „WABeta Info“ nahe. Wann die Funktion tatsächlich in den Messenger implementiert werden soll, bleibt abzuwarten.