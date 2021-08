Samsung-Smartphone fing Feuer: Flugzeug evakuiert!

Erinnerungen an Galaxy-7-Debakel

Samsung kündigte eine gründliche Untersuchung des Vorfalls an. Das laut einem Flughafensprecher „bis zur Unkenntlichkeit verbrannte“ Galaxy A21 war im April 2020 vorgestellt worden und verfügt über einen 4000-mAh-Akku. Der südkoreanische Elektronikkonzern war wegen brennender Akkus in seinem Galaxy Note 7 bereits 2016 in die Negativschlagzeilen geraten. Nachdem Dutzende der Geräte wegen eines Batteriefehlers explodiert oder in Flammen aufgegangen waren, war das Gerät zunächst zweimal zurückgerufen und schließlich eingestellt worden.