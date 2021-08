Spielerisch neue Bewegungsmuster aneignen

„Krone“: Ein Großteil der Österreicher bewegt sich zu wenig.Rund zwei Drittel der Bevölkerung halten die WHO-Empfehlungen von mind. 150 Minuten pro Woche nicht ein. Sind wir eine Kultur der „Bewegungsmuffel“?

Prof. Hans Peter Hutter: Es liegt nicht nur an unserer gesellschaftlichen Bequemlichkeit. Der enorme positive Nutzen regelmäßiger Bewegung wird in unserer Gesellschaft, in der viele leider nur noch in einer virtuellen Welt regelmäßig aktiv sind, grob unterschätzt. Viele wissen nicht oder können sich nicht vorstellen, wie gesundheitlich wirkungsvoll einfache alltägliche körperliche Betätigung ist.