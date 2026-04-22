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Wo Mario Adorf seine letzte Ruhestätte findet

Society International
22.04.2026 09:15
Mario Adorf wird seine letzte Ruhestätte an der französichen Riviera finden.
Mario Adorf wird seine letzte Ruhestätte an der französichen Riviera finden.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Freunde, Kollegen und Bekannte wollen am 2. Mai bei einer Trauerfeier in München von Schauspieler Mario Adorf Abschied nehmen. Die Trauerfeier nur für geladene Gäste ist in der Kirche St. Michael geplant, wie Adorfs Manager Michael Stark mitteilte.

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Beigesetzt werden soll der am 8. April im Alter von 95 Jahren gestorbene Adorf jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort Saint-Tropez.

Adorfs Witwe Monique Faye stammt aus Südfrankreich. Das Ehepaar lebte in Paris, Adorf war dort auch gestorben. 

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In Erinnerung bleibt Adorf durch zahlreiche Klassiker wie „Die Blechtrommel“, „Winnetou“ oder „Der kleine Lord“ sowie durch seine Rolle in der Kult-Serie „Kir Royal“.

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