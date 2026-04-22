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Jeder kann mitmachen

Arnold Schwarzenegger pumpt für den Planeten

Ausland
22.04.2026 09:22
Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger setzt einmal mehr auf Muskelkraft für den Klima- und ...
Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger setzt einmal mehr auf Muskelkraft für den Klima- und Umweltschutz.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
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Von krone.at

Mit der weltweiten Mitmachkampagne „Pump for the Planet“ ruft Schwarzenegger heute anlässlich des Earth Day Menschen aller Altersgruppen dazu auf, gemeinsam aktiv zu werden und ein starkes Zeichen für eine saubere und gesunde Zukunft zu setzen. Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auf unsere Gesundheit aus.

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Die Kampagne läuft in den kommenden Wochen bis zum AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026 , der dieses Jahr in seiner 10. Jubiläumsauflage am 16. Juni in der Wiener Hofburg stattfindet. Auch heuer kann die Kampagne wieder auf prominente Unterstützung zählen und hat eine ganz klare Botschaft: Klima- und Umweltschutz brauchen vereinte Power und jede:r kann ganz einfach mitmachen.

„Packen wir es an!“
Arnold Schwarzenegger dazu: „Es gibt beim Training kaum etwas Besseres, als dieses Gefühl von Energie und Stärke. Lasst uns diese Kraft nicht nur in unsere Muskeln stecken. Lasst sie uns auch in unsere Umwelt investieren, in unseren Planeten. Denn genau das wird uns helfen, die Luft- und Umweltverschmutzung zu beseitigen. Wenn wir gemeinsam handeln, können wir wirklich etwas bewegen. Also: Packen wir es an!“

Zitat Icon

Es gibt beim Training kaum etwas Besseres, als dieses Gefühl von Energie und Stärke (...) Wenn wir gemeinsam handeln, können wir wirklich etwas bewegen.

Arnold Schwarzenegger

Auch Alaba und Arnautović rufen zum Mitmachen auf
Besonders starke Unterstützung kommt heuer auch aus den Reihen des österreichischen Fußball Nationalteams. So beteiligen sich auch Teamkapitän David Alaba und Rekordstar Marko Arnautović an Schwarzeneggers Aufruf.

Seit den Vorjahren mit dabei sind u.a. Stars wie Giovanni Zarrella und The BossHoss, die Schauspielerinnen Valerie Huber und Barbara Meier, Hans Sigl, Ralf Möller sowie Elisabeth Görgl. Auch vorbildliche Initiativen und Unternehmen werden in diesem Jahr wieder vor den Vorhang geholt.

Schwarzenegger lädt dazu ein, Trainingsfotos und Videos aufzunehmen und diese unter dem Hashtag ...
Schwarzenegger lädt dazu ein, Trainingsfotos und Videos aufzunehmen und diese unter dem Hashtag #PumpForThePlanet auf Instagram zu teilen. Die kreativsten Beiträge werden regelmäßig ausgezeichnet und auf den Kanälen von Schwarzeneggers Initiative geteilt.(Bild: Schwarzenegger Climate)

In sozialen Medien zeigen bereits zahlreiche Persönlichkeiten, wie körperliche Aktivität, Gesundheit und einfache Gewohnheitsänderungen mit Umwelt- und Klimaschutz einhergehen können: Mit dem Fahrrad oder den Öffis zur Arbeit, gemeinsam Abfall sammeln oder auf wiederverwendbare Trinkflaschen umsteigen sind nur einige Beispiele. Wer einen „Trainingsplan“ für sein Umwelt-Workout sucht, findet diesen auch heuer wieder übersichtlich auf der Website der Schwarzenegger Climate Initiative.

Klimawandel beeinträchtigt zunehmend menschliche Gesundheit
Der Klimawandel hat bereits spürbare und teils drastische Auswirkungen auf die Gesundheit in Europa. Laut „Lancet Countdown Europe Report 2026“ sind hitzebedingte Todesfälle in 99,6 Prozent der untersuchten Regionen gestiegen, im Schnitt um 52 pro Million Einwohner, in Südeuropa teils über 120. Gleichzeitig nahmen Hitzewarnungen stark zu (plus 318 Prozent, in Westeuropa sogar 450 Prozent).

Neben Hitze verschärfen sich weitere Gesundheitsrisiken: Allergiesaisonen beginnen früher, wodurch Betroffene länger leiden, und die Ausbreitung tropischer Krankheiten nimmt deutlich zu. 

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