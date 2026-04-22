Arnold Schwarzenegger pumpt für den Planeten

„Packen wir es an!“

Arnold Schwarzenegger dazu: „Es gibt beim Training kaum etwas Besseres, als dieses Gefühl von Energie und Stärke. Lasst uns diese Kraft nicht nur in unsere Muskeln stecken. Lasst sie uns auch in unsere Umwelt investieren, in unseren Planeten. Denn genau das wird uns helfen, die Luft- und Umweltverschmutzung zu beseitigen. Wenn wir gemeinsam handeln, können wir wirklich etwas bewegen. Also: Packen wir es an!“