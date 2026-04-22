Nach der Gold-Premiere wartet Gang ins Gefängnis

An der Seite von Olympiasiegerin

Und das alles trotz finanzieller Bürden. Denn obwohl Reisen vom Verband abgedeckt werden, ist der Leopoldstädter für sein tägliches Training finanziell auf Sponsoren angewiesen – und ein zweites Standbein. Seit April ist er Teil des Leistungssportmodells „BMJ Athleta“, absolviert eine dreijährige Ausbildung zum Justizwachebeamten. „Wir sind der erste Jahrgang, 29 Sportlerinnen“, erzählt Weisz. Auch Ski-Olympiasiegerin Ariane Rädler oder Magdalena Egger sind beim Programm dabei. In dem der Theorieteil in Steinbrunn am Neufeldersee, der Praxisteil in den Gefängnissen stattfindet. „Es ist sehr lehrreich und abwechselnd“, weiß Weisz, der sagt: „Gerade für Sportler wie mich aus Randsportarten ist es wichtig, sich ein zweites Standbein aufzubauen und die finanzielle Sicherheit zu haben.“