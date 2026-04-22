Deutsche Polizei kennt Zehntausende IS-Mitglieder

Bereits sechs Verurteilungen erfolgt

In mindestens sechs Fällen sind nach Informationen des „Spiegel“ mithilfe der Listen bereits IS-Mitglieder vor deutschen Gerichten verurteilt worden. In weiteren rund 30 Fällen seien Ermittlungen eingeleitet worden. Zuletzt habe das BKA im März einen irakischen Asylwerber in Leipzig festgenommen, der mithilfe der Daten identifiziert werden konnte.