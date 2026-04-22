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Sweeney aus „Teufel trägt Prada 2“ geschnitten!

Society International
22.04.2026 09:26
Sydney Sweeney ist gerade omnipräsent, in „Der Teufel trägt Prada 2“ hat sie es aber nicht ...
Sydney Sweeney ist gerade omnipräsent, in „Der Teufel trägt Prada 2“ hat sie es aber nicht geschafft. Was war da denn los?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Autsch! Zwar stand Sydney Sweeney für die Fortsetzung des Kultstreifens „Der Teufel trägt Prada 2“ vor der Kamera, im Film wird sie allerdings nicht zu sehen sein. Die Macher schnitten die Szenen mit Hollywoods aktuell wohl heißester Blondine nämlich gnadenlos raus. 

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Die Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada 2“ ist in aller Munde. Zu sehen werden ab Ende April aber nicht nur die Stars wie Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci, Gerüchten zufolge sollen auch Lady Gaga oder Heidi Klum einen Gastauftritt bekommen.

Kreative Entscheidung?
Nur eine wird nicht dabei sein: Sydney Sweeney! Und das, obwohl die 28-Jährige eigentlich ebenfalls für eine Gastrolle vor der Kamera stand, wie Fotos vom letzten Sommer beweisen. 

Sydney Sweeney sollte eigentlich in „Der Teufel trägt Prada 2“ zu sehen sein. Doch die Szene ...
Sydney Sweeney sollte eigentlich in „Der Teufel trägt Prada 2“ zu sehen sein. Doch die Szene wurde rausgeschnitten.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Doch daraus wird jetzt nichts, denn die Szenen wurden für den Film nicht verwendet. Der offizielle Grund, dass die sexy Blondine einfach rausgeschnitten wurde? Laut „Entertainment Weekly“ eine kreative Entscheidung. Sweeney soll demnach „strukturell“ nicht funktioniert haben.

Das Magazin berichtete zudem, dass „das Filmteam für ihre Teilnahme dankbar war, was die Entscheidung, die Szene zu entfernen, zu einer schwierigen machte“. Sweeneys angeblicher Gastauftritt sollte etwa drei Minuten dauern und es hieß, dass sie dabei von Emily Charlton, der von Emily Blunt dargestellten Figur, gestylt werden sollte. 

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway feierten Anfang der Woche die ...
Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway feierten Anfang der Woche die Weltpremiere des Films – aber ohne Sydney Sweeney.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Riesenwirbel um Jeans-Werbung
Hinter den Kulissen wird nun aber getuschelt, ob die Entscheidung doch ganz andere Gründe haben könnte. Pikant ist nämlich, dass der Schnitt des Films in eine Phase fiel, als Sweeney gerade wegen einer umstrittenen Jeans-Kampagne jede Menge Kritik einstecken musste.

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Zufall, oder nicht? Sweeney schweigt sich zu ihrem „Teufel trägt Prada 2“-Dilemma jedenfalls aus. Und war, im Gegensatz zu Lady Gaga oder Heidi Klum, auch nicht anfang der Woche bei der Weltpremiere des Streifens dabei ...

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