Sweeney aus „Teufel trägt Prada 2“ geschnitten!

Riesenwirbel um Jeans-Werbung

Hinter den Kulissen wird nun aber getuschelt, ob die Entscheidung doch ganz andere Gründe haben könnte. Pikant ist nämlich, dass der Schnitt des Films in eine Phase fiel, als Sweeney gerade wegen einer umstrittenen Jeans-Kampagne jede Menge Kritik einstecken musste.