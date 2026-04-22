Toter nach Busunfall in Salzburg war Topmanager

Jener 55-Jährige, der bei dem tragischen Busunfall in Salzburg ums Leben kam, war Topmanager eines oberösterreichischen Unternehmens und Olympiateilnehmer. Das wurde nun bestätigt.
Wie berichtet, fuhr ein Obus am Montagmittag in das Eingangsportal eines Billa-Marktes in Itzling. Bei dem tragischen Unfall starb ein 55-jähriger Passant. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Fahrer hatte wohl einen Schlaganfall erlitten. Der 59-jährige Lenker mit rund 15 Jahren Berufserfahrung wurde notoperiert. Sein Zustand sei stabil, heißt es.
Bekannter Segler
Nun wurde auch bekannt, um wen es sich bei dem Todesopfer handelt. Laut Medienberichten wurde Florian Schneeberger (55) getötet. Der gebürtige Oberösterreicher war erfolgreicher Segler, der sogar bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta mit Roman Hagara am Start war.
Erfolgreicher Manager
Der Oberösterreicher war nach 16 Jahren beim Philips-Konzern und sieben Jahren Skidata Grödig zuletzt CEO der B&R Industrial Automation in Eggelsberg. „Nach Rücksprache mit dem Unternehmen müssen wir das leider bestätigen“, wird Josef Maislinger, Bürgermeister der Marktgemeinde Eggelsberg, in den Medienberichten zitiert.
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