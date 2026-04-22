Reinbacher fehlt bei Montreal-Pleite in Florida

Die Boston Bruins gewannen das zweite Spiel bei den Buffalo Sabres 4:2 und glichen in der Serie ebenfalls zum 1:1 aus. In der Western Conference verbuchte Colorado Avalanche mit einem 2:1 n.V. gegen die Los Angeles Kings den zweiten Sieg. Utah Mammoth stellte gegen die Vegas Golden Knights nach einem 3:2 in Las Vegas auf 1:1.