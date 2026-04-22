„Nach unten“: Drei Szenarien für die Wirtschaft

Szenario 1: Das alte Leben – nur noch Theorie

Früher, das war im Februar 2026, gingen die Prognosen der Bank Austria noch von einer mehr oder weniger „heilen Welt“ aus. Bruckbauer rechnete mit einem Ölpreis von rund 65 Dollar pro Fass im Jahres-Durchschnitt und günstigem Gas. Die Folge: moderate Inflation (1,9 Prozent) in Österreich und ein spürbares Wirtschaftswachstum von einem Prozent. „An dieses Szenario glauben wir nicht mehr“, so Bruckbauer. Der Zug ist abgefahren.