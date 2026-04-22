Kulturzentrum musste wegen Mängeln zusperren

Sanierung oder gleich Neubau? Fakt ist – es wird teuer

Ein beauftragtes Brandschutzkonzept soll nun klären, ob eine Sanierung noch sinnvoll und leistbar ist. Klar ist: Es wird teuer. Ebenso ein möglicher Neubau – ganz zu schweigen von den Abrisskosten. Problematisch auch deshalb, weil die finanzielle Lage der Gemeinde sehr angespannt ist. Mit Ende 2025 betrugen die Schulden 28,2 Millionen Euro. Eine Sanierung würde drei bis fünf Jahre dauern, ein Neubau sogar bis zu sieben. „Aber irgendwie wird es gehen müssen“, ist die Bürgermeisterin zuversichtlich.