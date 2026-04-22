Büro als Kampfzone: Neue Technik, neue „Spiele“

„Always on“-Kultur: Ständige Verfügbarkeit

Eine besondere Gefahr lauert laut Bauer-Jelinek in WhatsApp-Gruppen. Der Kanal wirke auf den ersten Blick praktisch, weil ein schneller Austausch möglich ist. Doch eigentlich sei er ein privater Kanal. „Läuft Arbeitskommunikation über ihn, entsteht schnell das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen – auch abends und am Wochenende. Folgen Sanktionen, wenn man nicht reagiert, liegt klar strukturelle Belästigung vor.“ Auch für soziale Dynamiken sei der Kanal nicht förderlich, weil er den Gruppendruck erhöht. Zudem sind Mitarbeiter leichter öffentlich spitzen Kommentaren ausgesetzt. Wer nur mitliest, ohne zu reagieren, gilt als desinteressiert.