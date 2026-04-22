GAK im Europacup? „Ziel bleibt der Klassenerhalt!“

„Krone“: Herr Präsident, der GAK ist diese Saison deutlich besser unterwegs als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr. Wie trügerisch ist die Tabelle trotzdem?

GAK-Präsident Rene Ziesler: Man kann sich die Tabelle noch so oft anschauen, wie man will: Es bleibt hoch spannend – unten wie oben. Unsere Priorität bleibt das Saisonziel Nummer eins, den Klassenerhalt so schnell wie möglich abzusichern.