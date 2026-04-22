GAK im Europacup? „Ziel bleibt der Klassenerhalt!“

Der GAK kämpft in der Bundesliga weiterhin im unteren Play-off gegen den Abstieg. Doch der Klub steht deutlich besser da als noch in der Vorsaison – darum könnte es sogar noch in den Europacup gehen. Mit der „Krone“ sprach Präsident Rene Ziesler über die sportliche Lage, Kontinuität, Einsparungen und die Stadion-Causa.
„Krone“: Herr Präsident, der GAK ist diese Saison deutlich besser unterwegs als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr. Wie trügerisch ist die Tabelle trotzdem?
GAK-Präsident Rene Ziesler: Man kann sich die Tabelle noch so oft anschauen, wie man will: Es bleibt hoch spannend – unten wie oben. Unsere Priorität bleibt das Saisonziel Nummer eins, den Klassenerhalt so schnell wie möglich abzusichern.
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