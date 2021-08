Gemeinsam fit werden, Initiative für mehr Bewegung

„Diese Veranstaltung war der Startschuss in unserem Unternehmen für standortübergreifende Sportaktivitäten im Zuge des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Derartige Events sprechen eine Vielzahl von unterschiedlichen Sporttypen an, und es hilft, den inneren Schweinehund zu überwinden. Durch die Auswahl an Bewegungsprofilen - egal ob Garten-, Hausarbeit oder die Vorbereitung auf einen Marathon - konnte wirklich jeder einen Beitrag für das Endergebnis des Unternehmen erbringen.“