Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Trumps Ehren

Ukraine will Frontgebiet in „Donnyland“ umbenennen

Ukraine-Krieg
22.04.2026 10:14
Ein Kind auf dem Spielplatz einer zerstörten Schule in Kramatorsk im ukrainisch kontrollierten ...
Ein Kind auf dem Spielplatz einer zerstörten Schule in Kramatorsk im ukrainisch kontrollierten Teil von Donezk, in Verhandlungen „Donnyland“ genannt.(Bild: AFP/Tetiana DZHAFAROVA)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Vertreter aus Kiew haben bei den Ukraine-Friedensgesprächen einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht. Sie wollen ein Gebiet im Nordwesten der Oblast Donezk, das Russland noch nicht erobert hat, in „Donnyland“ umbenennen. Hinter dem kuriosen Namen steckt ernstes Kalkül.

0 Kommentare

Den Spitznamen, der sowohl an „Donbass“ als auch an „Donald“ erinnert, habe ein ukrainischer Verhandler ursprünglich halb im Scherz verwendet, erklärten vier Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind und anonym bleiben wollen, gegenüber der „New York Times“. Im Laufe der vergangenen Monate wurde „Donnyland“ dann immer wieder verwendet, wenn auch nicht in Dokumenten niedergeschrieben. Ein Unterhändler hat dem Bericht zufolge sogar eine grün-goldene Flagge für das Gebiet entworfen sowie ChatGPT eine Hymne komponieren lassen.

Ein Name, der an „Disneyland“ angelehnt ist, für ein entvölkertes, vom Krieg verwüstetes Gebiet, das etwa doppelt so groß ist wie Vorarlberg? Das Kalkül dahinter ist ernst: Mit der Umbenennung will man die Aufmerksamkeit von US-Präsident Donald Trump erregen, indem man sein Ego streichelt. Das soll ihn dazu bringen, den Moskauer Gebietsansprüchen einen Riegel vorzuschieben.

Die Straßen in das Frontgebiet werden mit Netzen vor russischen Kampfdrohnen geschützt.
Die Straßen in das Frontgebiet werden mit Netzen vor russischen Kampfdrohnen geschützt.(Bild: AFP/Ed JONES)

Zugeständnis an Putin
Denn bisher war das Gegenteil der Fall. Vergangenen August traf sich Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. Seither signalisiert die US-Regierung immer wieder, dass ein Friedensplan, der die Abtretung des noch ukrainischen Teils von Donezk an Russland vorsieht, für sie akzeptabel ist. Das wäre ein enormes Zugeständnis an Putin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt das entschieden ab. Land gegen Frieden zu tauschen, wäre ein „großer Fehler“.

Kiew befürchtet eine weitere Invasion in der Zukunft, wenn das Gebiet jetzt abgetreten wird. Die Ukraine ist weiterhin entschlossen, den Nordwesten von Donezk zu verteidigen und hat dort einen Festungsgürtel errichtet.

Die Karte in diesem X-Post zeigt das Gebiet, das „Donnyland“ werden könnte:

Entmilitarisierte Zone
Selenskyj zeigte sich aber offen dafür, eine entmilitarisierte Region oder Freihandelszone zu schaffen, die von keiner Kriegspartei kontrolliert wird. Für den Kreml ist eine solche Zone aber nur vorstellbar, wenn russische Polizei oder Nationalgardisten dort patrouillieren dürfen – was wiederum inakzeptabel für Kiew ist.

Die ukrainische Regierung will Washington dazu bringen, mit mehr Druck auf Moskau Zugeständnisse zu erreichen. Mit dem Namen „Donnyland“ würde die entmilitarisierte Zone dann als eindeutiger Erfolg von Donald Trump gewertet werden. Der Vorschlag zeugt von der absurden Realität, dass man sich in der aktuellen Weltlage offenbar die Eitelkeit des US-Präsidenten zunutze machen muss, wenn in der Diplomatie etwas erreicht werden soll.

Lesen Sie auch:
Von links: Die US-Vermittler Jared Kushner und Steve Witkoff
Kushner, Witkoff
Selenskyj wirft Vermittlern Respektlosigkeit vor
21.04.2026
Kompromiss in Ukraine?
USA wollen entmilitarisierte Wirtschaftszone
11.12.2025

Zwar hat Trump vergangene Woche erklärt, dass es „Fortschritte“ bei den Gesprächen gebe, konkret hat der ungewöhnliche Vorstoß der Ukraine aber noch nicht gefruchtet. Denn die Hauptverhandler der USA, Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, sind aktuell mit den Verhandlungen zum Iran-Krieg beschäftigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ukraine-Krieg
22.04.2026 10:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
232.451 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
159.538 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
123.300 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1022 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
641 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Innenpolitik
SPÖ, ÖVP und Neos schlagen ihre Budget-Pflöcke ein
493 mal kommentiert
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger üben sich in Geben und Nehmen.
Mehr Ukraine-Krieg
„Bestärkt Russland“
Selenskyj verärgert Verbündete mit NATO-Sager
EU-Kommission:
Druschba-Öffnung steht unmittelbar bevor
Druschba-Pipeline
Laut Orbán könnte heute bereits wieder Öl fließen
Offensive steht bevor
Kiew: Russland will Donbass bis September erobern
Pipeline-Streit
Slowakei will neue Russland-Sanktionen blockieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf