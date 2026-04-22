Ukraine will Frontgebiet in „Donnyland“ umbenennen

Den Spitznamen, der sowohl an „Donbass“ als auch an „Donald“ erinnert, habe ein ukrainischer Verhandler ursprünglich halb im Scherz verwendet, erklärten vier Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind und anonym bleiben wollen, gegenüber der „New York Times“. Im Laufe der vergangenen Monate wurde „Donnyland“ dann immer wieder verwendet, wenn auch nicht in Dokumenten niedergeschrieben. Ein Unterhändler hat dem Bericht zufolge sogar eine grün-goldene Flagge für das Gebiet entworfen sowie ChatGPT eine Hymne komponieren lassen.