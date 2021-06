Firmenchallenge Österreich: Jede Minute zählt

Genau diese Aspekte vereint die „Firmenchallenge Österreich 2021“. Als Botschafterin der Initiative konnte die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg gewonnen werden: „Zwei Drittel der Erwachsenen in Österreich halten die Bewegungsempfehlungen der WHO nicht ein - 150 Minuten pro Woche. Das muss sich ändern! Bewegung ist das Natürlichste auf der Welt. Im Grunde genommen geht es um den berühmten ,Change of Mindset‘. Dieser beginnt im Kopf und mit dem ersten Schritt. Als ehemalige Spitzensportlerin ist es mir ein großes Anliegen, dass möglichst viele Firmen mit ihren Mitarbeitern bei der Firmenchallenge mitmachen.“ 2020 nahmen mehr als 100 Unternehmen allein in Wien teil, und das mitten in der Pandemie. Es geht weder darum, Spitzenleistungen zu erbringen, noch einen Marathon zu bewältigten, sondern Bewegung in den Alltag zu bringen. Aber als Ansporn erhalten die Firmen mit der besten Lauf- bzw. Walk-Durchschnittsleistung und den meisten Startern je einen Award.