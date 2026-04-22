Topstar Wembanyama verletzt sich bei Spurs-Pleite

Derweil feierten die personell gebeutelten Los Angeles Lakers den zweiten Sieg im zweiten Play-off-Spiel. Weiterhin ohne den verletzten Topstar Luka Doncic gewannen die Kalifornier gegen die Houston Rockets mit 101:94 und führen die Serie mit 2:0 an. Auffälligster Spieler war erneut Altstar LeBron James, der 28 Punkte zum Sieg beisteuerte. Die Boston Celtics mussten in ihrem zweiten Heimspiel hingegen eine Niederlage und den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Sie verloren gegen die Philadelphia 76ers mit 97:111. Ein Hauptgrund für die Niederlage war die schwache Trefferquote aus der Distanz, Boston brachte nur 26 Prozent der Dreier im Korb unter. Damit reichten auch 36 Punkte von Jaylen Brown nicht zum Sieg.