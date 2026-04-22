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Gehirnerschütterung

Topstar Wembanyama verletzt sich bei Spurs-Pleite

US-Sport
22.04.2026 10:12
Victor Wembanyama verletzte sich im Spiel gegen die Portland Trail Blazers.
Victor Wembanyama verletzte sich im Spiel gegen die Portland Trail Blazers.(Bild: AFP/RONALD CORTES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die San Antonio Spurs haben ihr zweites Play-off-Spiel in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA überraschend verloren und müssen zudem den Ausfall von Topstar Victor Wembanyama verkraften. Die Texaner unterlagen den Portland Trail Blazers mit 103:106, agierten dabei aber große Teile des Spiels ohne ihren französischen Ausnahmespieler. Nach einem Foulspiel von Jrue Holiday schlug Wembanyama hart mit dem Gesicht auf dem Boden auf und zog sich eine Gehirnerschütterung zu.

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Der 22-Jährige könnte für die kommenden Spiele ausfallen. Auch ohne Wembanyama, der vor dem Spiel seine Auszeichnung als bester Defensivspieler der Saison erhalten hatte, lagen die Spurs lange auf Siegkurs. Noch früh im Schlussabschnitt führte San Antonio mit 14 Punkten. Doch danach gelang der eigenen Offense nur noch wenig, während die Trail Blazers das Spiel noch drehen konnten. Scoot Henderson war mit 31 Punkten der herausragende Spieler der Gäste. In der „best of seven“-Serie steht es damit 1:1.

Derweil feierten die personell gebeutelten Los Angeles Lakers den zweiten Sieg im zweiten Play-off-Spiel. Weiterhin ohne den verletzten Topstar Luka Doncic gewannen die Kalifornier gegen die Houston Rockets mit 101:94 und führen die Serie mit 2:0 an. Auffälligster Spieler war erneut Altstar LeBron James, der 28 Punkte zum Sieg beisteuerte. Die Boston Celtics mussten in ihrem zweiten Heimspiel hingegen eine Niederlage und den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Sie verloren gegen die Philadelphia 76ers mit 97:111. Ein Hauptgrund für die Niederlage war die schwache Trefferquote aus der Distanz, Boston brachte nur 26 Prozent der Dreier im Korb unter. Damit reichten auch 36 Punkte von Jaylen Brown nicht zum Sieg.

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