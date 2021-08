Datenleck gemeldet: CDU klagt IT-Expertin des CCC

Der CCC betont, dass Wittmann die Lücken „verantwortungsbewusst den verantwortlichen Stellen der CDU, dem Bundesamt für Sicherheit in der IT und dem Berliner Datenschutzbeauftragten“ gemeldet habe. Die CDU deaktivierte die löchrige Datenbank und kündigte an, nachzubessern. Dann folgte etwas, womit die White-Hat-Sicherheitsforscherin nicht gerechnet hatte: Die CDU erstattete Strafanzeige.