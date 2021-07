Infrastruktur muss sich gegen Hacker rüsten

US-Präsident Joe Biden warnte am Dienstag angesichts solcher Cyberangriffe vor einer wachsenden Bedrohung eines echten Krieges. „Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden - einem echten Krieg mit einer Großmacht - als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite, und die Wahrscheinlichkeit nimmt exponentiell zu“, sagte Biden bei einem Besuch des nationalen Nachrichtendienstes (ODNI) am Dienstag. Die Regierung in Washington sehe eine wachsende Bedrohung durch Russland und China.