Teherans Hacker tarnten sich als Aerobic-Trainerin

Um in die Netzwerke hochspezialisierter Hightech- und Rüstungskonzerne einzudringen, nehmen im staatlichen Auftrag agierende Hacker einiges in Kauf. Das zeigt sich an einer Cyberspionage-Operation des Iran: Hacker mit Nähe zu den Revolutionsgarden gaben sich auf Facebook jahrelang als fesche Aerobic-Trainerin aus, um das Vertrauen des Mitarbeiters eines Flugzeugzulieferers zu erschleichen und mit seiner Hilfe einen Trojaner in das Unternehmen einzuschleusen.