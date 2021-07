Google-Kritiker als Kartellamtschef nominiert

In den USA soll ein weiterer zentraler Posten der Wettbewerbsaufsicht an einen Kritiker großer Technologie-Konzerne gehen. Präsident Joe Biden nominierte am Dienstag den Juristen Jonathan Kanter als Kartellamtschef im Justizministerium und folgte damit Forderungen des linken Flügels seiner Demokraten. Kanter hat jahrelang kleinere Rivalen von Google vertreten.