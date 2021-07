Actionreich einlochen in „Mario Golf: Super Rush“

Golf als Wettrennen oder Arena-Erlebnis

Was „Mario Golf: Super Rush“ wirklich ausmacht, sind aber unserer Meinung nach seine unterhaltsamen weiteren Mehrspielermodi, in denen Golf zum Wettrennen oder Arena-Sport wird. In ersterem Modus rennt man dem Ball nach dem Abschlag hinterher und versucht, ihn möglichst schnell vor allen anderen Spielern einzulochen. Mit Power-ups am Platz kommt da glatt „Mario Kart“-Feeling auf.