Facebook fragt: Sind Ihre Freunde Extremisten?

Kampf gegen Extremisten im Netz

Mit den Warnhinweisen und Nutzerdialogen will Facebook gegen Extremismus in der virtuellen Welt kämpfen, bevor dieser in reale Gewalt mündet wie etwa Anfang Jänner, als radikalisierte Trump-Anhänger das US-Kapitol in Washington gestürmt haben. Kritik an Internetfirmen wie Facebook, Google oder Twitter, auf deren Angeboten immer wieder extremistische Inhalte verbreitet werden, gibt es freilich schon länger.