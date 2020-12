Nationalrat beschloss Gesetz gegen Hass im Netz

SPÖ-Kritik an „Upskirting“-Strafrahmen

Ähnlich auch die SPÖ: Justizsprecherin Selma Yildirim begrüßte den justiziellen Teil des Pakets grundsätzlich. Schließlich sei vielfach beobachtbar, dass „irregeleitete Personen“ die Kommunikations-Möglichkeiten nutzten, um Bedrohungen und Anfeindungen bzw. Verschwörungstheorien oder Fake-News zu verbreiten. Derartiges Verhalten dürfe keinen Platz haben, so Yildirim: „Ich bin sehr froh, dass sich das nun ändert.“ Ein Wermutstropfen sei, dass beim sogenannten „Upskirting“ der Strafrahmen von ursprünglich einem Jahr auf sechs Monate reduziert wurde. Das sei kein „Kavaliersdelikt“ und im internationalen Vergleich zu niedrig. Daher brachte die SPÖ auch einen entsprechenden Abänderungsantrag ein. Kritik kam von der SPÖ hingegen am Kommunikationsplattformen-Gesetz. Dieses bedeute eine Privatisierung des Rechts hin zu Großkonzernen, so die netzpolitische Sprecherin der SPÖ, Katharina Kucharowits.