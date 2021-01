Trump gießt weiter Öl ins „Wahlbetrugs-Feuer“

Er gießt weiter Öl ins Feuer: Vor der endgültigen Bestätigung der Ergebnisse der US-Präsidentenwahl hat Präsident Donald Trump seine haltlosen Behauptungen über Betrug bei der Abstimmung bekräftigt. „Sie haben die Wahl manipuliert, sie haben sie manipuliert wie sie noch nie eine Wahl manipuliert haben, und übrigens haben sie letzte Nacht auch keinen schlechten Job gemacht“, sagte Trump am Mittwoch. Seinen Stellvertreter Mike Pence rief er auf, das Ergebnis noch zu kippen. „Wenn Mike Pence tut, was richtig ist, werden wir die Wahl gewinnen“, so Trump vor tausenden Anhängern in Washington. Es kam zu Rangeleien zwischen Anhängern des abgewählten Präsidenten und Sicherheitsleuten.