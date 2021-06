Forscher entdeckten Ursache für Reizdarm

Betroffen von solchen „Belägen“ sind demnach vor allem Menschen, die ein Ungleichgewicht der Bakterienflora im Darm aufweisen und im Verlauf ihres bisherigen Lebens viele Arzneien eingenommen hatten. „Bestimmte Medikamente, wie Protonenpumpeninhibitoren, können die Balance des bakteriellen Ökosystems stören. Die Bakterien geraten in einen Überlebenskampf. Um diesen Stress besser auszuhalten, schließen sie sich sicherheitshalber zusammen und bilden Biofilme, eine Art Schutzraum, der sie gegenüber Antibiotika und anderen Umweltgiften resistent macht“, erklärt Dr. Gasche. In vielen Fällen können diese Biofilme im Dickdarm (nicht aber im Dünndarm) mit einer endoskopischen „Spritzpistole“ weggespült werden. Zukünftige Studien sollen zeigen, ob die Betroffenen dadurch beschwerdefrei werden. Daher forschen die Experten bereits in einem neuen Projekt daran, wie man auf Basis der nun gewonnenen Erkenntnisse Biofilme künftig vielleicht generell entfernen oder sogar vermeiden kann.