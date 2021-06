„Airspeeder“ verspricht rasante Luft-Wettkämpfe

„Nichts treibt Innovationen so an wie Rennsport. Die Welt ist bereit für fortschrittliche Luftmobilität und wir sind stolz darauf, mit der Einführung der weltweit ersten Rennserie für fliegende Elektroautos Geschichte zu schreiben“, so Alauda-Gründer Pearson. „Airspeeder“ stehe für die Zukunft des Motorsports und sei „ein überzeugendes und aufregendes Beispiel für das Potenzial von elektrisch fliegenden Autos als die entscheidende Mobilitätsrevolution dieser Generation.“