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1500 Arbeitsplätze?

Amazon-Pläne für Millionenprojekt im Innviertel

Oberösterreich
22.04.2026 19:30
(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der US-Onlinehändler Amazon beabsichtigt offenbar, sich in Oberösterreich anzusiedeln. Die Rede ist von einem geplanten Großprojekt in Reichersberg im Innviertel unweit der Grenze zu Bayern.

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Laut einem Online-Medienbericht verfolgt Amazon Pläne, in der Innviertler Gemeinde Reichersberg ein neues Werk um 500 Millionen Euro zu errichten und bis zu 1500 Arbeitsplätze zu schaffen. Offiziell äußern wollte sich zu den Plänen bisher niemand.

Der Standort wäre der achte des US-Großkonzerns in Österreich. Die bisherigen sieben Niederlassungen verteilen sich von Wien über Graz bis Klagenfurt. Dabei handelt es sich großteils um Verteilzentren. Der Standort in Graz ist ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, bei dem Amazon mit der Technischen Universität zusammenarbeitet.

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Seit zehn Jahren auch in Österreich tätig
Mit eigenen Standorten und Mitarbeitern ist Amazon seit 2016 in Österreich tätig. Im Innviertel soll ein Standort mit hochautomatisierten Arbeitsplätzen für Forschung und Entwicklung entstehen.

Für den Standort Reichersberg sprechen mehrere Faktoren: Der vor allem für das gleichnamige Stift bekannte Ort liegt in unmittelbarer Nähe zur Innkreis-Autobahn A8 mit der Anschlussstelle Ort im Innkreis. Das und die Nähe zu Deutschland machen die Gegend für Logistikbetriebe und das produzierende Gewerbe attraktiv. In Ort im Innkreis betreibt unter anderem der Luftfahrtzulieferer FACC zwei seiner sechs Produktionswerke.

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