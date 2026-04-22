Amazon-Pläne für Millionenprojekt im Innviertel

Für den Standort Reichersberg sprechen mehrere Faktoren: Der vor allem für das gleichnamige Stift bekannte Ort liegt in unmittelbarer Nähe zur Innkreis-Autobahn A8 mit der Anschlussstelle Ort im Innkreis. Das und die Nähe zu Deutschland machen die Gegend für Logistikbetriebe und das produzierende Gewerbe attraktiv. In Ort im Innkreis betreibt unter anderem der Luftfahrtzulieferer FACC zwei seiner sechs Produktionswerke.