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Rattengift im Babybrei: Warten auf Höhe der Dosis!

Burgenland
22.04.2026 19:47
Nach dem Bekanntwerden des brisanten Falls um vergifteten Babybrei suchen die Ermittler weiter ...
Nach dem Bekanntwerden des brisanten Falls um vergifteten Babybrei suchen die Ermittler weiter nach dem HiPP-Erpresser.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER, Stefan Steinkogler)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Sandra Pichler-Ramsauer und Martina Münzer-Greier

Der Schock um heimtückisch verseuchten Babybrei hält Österreich weiter in Atem. Noch ist unklar, wie viel Rattengift der HiPP-Erpresser wirklich in die sechs Gläschen Babybrei mischte. Ende der Woche soll es Antworten geben. Ermittler suchen unterdessen weiter fieberhaft nach dem Täter.

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Dass es Rattengift war, mit dem der Babybrei heimtückisch versetzt worden ist, war nach der ersten Sicherstellung schnell klar. Was bislang jedoch noch nicht ausgewertet werden konnte, ist die Höhe der in „Karotten mit Kartoffeln“ (190 Gramm) gefundenen Dosis. Die Ergebnisse sollen laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt bis Ende dieser Woche vorliegen.

Und genau diese sind, wie berichtet, ausschlaggebend, welche Straftatbestände bei einer möglichen Anklage zur Anwendung kommen. Derzeit wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung ermittelt – möglich ist aber eine Ausweitung auf schwere Körperverletzung oder Mord (auch wenn es beim Versuch bleibt). „Unser oberstes Ziel ist es, das fehlende vergiftete Glas vom Supermarkt im Burgenland zu finden und den Täter zu überführen“, sagt Geschäftsführer Stefan Hipp. Bevor es zu einer Katastrophe kommt ...

Leere Regale in heimischen Lebensmittelgeschäften. Geschäftsführer Stefan Hipp über die brisante ...
Leere Regale in heimischen Lebensmittelgeschäften. Geschäftsführer Stefan Hipp über die brisante Causa: „Für ein mittelständisches Unternehmen wie HiPP ist das existenzgefährdend.“(Bild: Markus Wenzel)

Spektakuläre Fälle von Erpressung
Erpressungen von Lebensmittelfirmen sind übrigens keine Seltenheit. So wollte 2013 ein 47-jähriger Niederösterreicher 3,6 Millionen Euro von Red Bull erpressen und drohte, die Dosen mit Fäkalkeimen zu kontaminieren. Bei der fingierten Geldübergabe schlug die Cobra zu: Er wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.

Zitat Icon

Das alles geht enorm an die Substanz und nimmt uns alle sehr mit. Die Mitarbeiter haben seit Donnerstag mit sehr wenig Schlaf durchgearbeitet.

Stefan Hipp, HiPP-Geschäftsführer

2017 versetzte ein Deutscher (53) im Raum Bodensee Babynahrung mit dem Frostschutz Ethylenglykol und forderte zehn Millionen Euro von mehreren Handelsketten. Er fasste 12,5 Jahre Haft aus. Auch Nestlé und Haribo wurden schon Opfer von Erpressern.

Erpresser Arno Funke, hier im „Dschungelcamp“, erlangte als „Dagobert“ Berühmtheit.
Erpresser Arno Funke, hier im „Dschungelcamp“, erlangte als „Dagobert“ Berühmtheit.(Bild: Stefan Gregorowius)

Als wohl spektakulärster Fall gilt „Dagobert“. Zwischen 1988 und 1994 erpresste der gebürtige Berliner Arno Funke deutsche Kaufhausketten mit Bombendrohungen und technisch ausgefeilten Übergabeversuchen, spielte mit der Polizei Katz und Maus.

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Er wurde im April 1994 in einer Berliner Telefonzelle gefasst, zu neun Jahren Gefängnis verurteilt und im Jahr 2000 vorzeitig entlassen – um dann beim „Dschungelcamp“ teilzunehmen.

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