Rattengift im Babybrei: Warten auf Höhe der Dosis!

Und genau diese sind, wie berichtet, ausschlaggebend, welche Straftatbestände bei einer möglichen Anklage zur Anwendung kommen. Derzeit wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung ermittelt – möglich ist aber eine Ausweitung auf schwere Körperverletzung oder Mord (auch wenn es beim Versuch bleibt). „Unser oberstes Ziel ist es, das fehlende vergiftete Glas vom Supermarkt im Burgenland zu finden und den Täter zu überführen“, sagt Geschäftsführer Stefan Hipp. Bevor es zu einer Katastrophe kommt ...