„Beispiellose“ Cyberattacke auf Polens Regierung

Das Parlament werde dazu auf Wunsch von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwochvormittag eine Sitzung hinter verschlossenen Türen abhalten, kündigte die stellvertretende Parlamentspräsidentin Malgorzata Kidawa-Blonska an. Dem Regierungssprecher zufolge will Morawiecki den Parlamentsabgeordneten geheime Unterlagen über „das große Ausmaß“ der Cyberattacken vorlegen.