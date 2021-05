Hyundai reduziert Zahl der Verbrennungsmotoren

Verbrennerabschied auch bei anderen Herstellern

Auch andere Autohersteller verabschieden sich aus der Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren. So kündigte PSA kurz vor der Fusion mit Fiat zu Stellantis an, nicht länger in Benzin- und Dieselmotoren zu investieren. Daimler brachte zuletzt neue Motoren auf den Markt, die das Unternehmen nach Aussagen von Spitzenmanagern durch den Elektrifizierungsprozess bringen sollen. Volvo hat sich ein Enddatum für Verbrenner für das Jahr 2030 gesetzt, Ford will bis dahin in Europa ohne fossile Treibstoffe auskommen.