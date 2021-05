Magenta: Mehr Breitband-, aber weniger TV-Kunden

„Die starke Nachfrage nach Internetprodukten sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach 5G-Smartphones und fortgesetztes Wachstum im Wholesale-Segment konnten die Umsatzrückgänge im Roaming-Geschäft überkompensieren“, hießt es am Mittwoch in einer Aussendung. Das Coronajahr mit mehreren Lockdowns und dem enormen Zuwachs beim Homeoffice sei ein „Digitalisierungsturbo“ gewesen, so Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom. Er rechnet damit, dass dieser Schwung in der Digitalisierung auch in Zukunft bleiben wird.