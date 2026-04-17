Wohn-Limit: Kommt bald die Flächen-Obergrenze?

„Wohnen wird teurer, gleichzeitig wird weiter neu gebaut und immer mehr Boden versiegelt. Zugleich leben manche Menschen auf sehr großer Wohnfläche pro Kopf, während andere kaum leistbaren oder ausreichend großen Wohnraum finden. Sollte die Politik hier stärker eingreifen? Etwa durch Anreize zum Umzug in kleinere Wohnungen, wenn zum Beispiel die Kinder ausgezogen sind, oder zum Umbau in kleinere Wohneinheiten. Oder durch Förderungen gemeinschaftlicher Wohnformen, bei denen Räume wie Küche, Bibliothek, Werkstatt oder Sauna geteilt werden. Sollte aus eurer Sicht eventuell eine Obergrenze von Wohnfläche pro Person diskutiert werden?“



Eingesendet von „Krone“-Leserin Sophia L.