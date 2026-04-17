Nach Ostergeschäft: Lindt senkt Schokoladen-Preise

Naschkatzen können sich freuen: Für Lindt-Schokolade müssen sie künftig nicht mehr ganz so tief in die Tasche greifen. Zumindest in Deutschland senkt der bekannte Markenhersteller jetzt nach Ostern die Preise auf einzelne Produkte – auch in Österreich könnte Schokolade bald billiger werden.
Schokolade ist wegen niedrigerer Kakaopreise zuletzt wieder etwas günstiger geworden – vor allem bei Eigenmarken von Diskontern und Supermärkten. Nun ziehen auch Markenhersteller nach. Der Schweizer Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli senkt die Preise einzelner Produkte in Deutschland, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte. Marktbeobachter erwarten auch Preissenkungen in Österreich.
Schoko-Weihnachtsmann soll um einen Euro billiger werden
Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für 100-Gramm-Tafeln der Produktlinie Classics wurde demnach von 2,69 auf 2,19 Euro reduziert. Dazu zählen Sorten wie Vollmilch und Haselnuss. Weitere Preisanpassungen würden geprüft, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet. Auch im Weihnachtsgeschäft möchte Lindt & Sprüngli ausgewählte Preise senken. So soll die UVP für den 200-Gramm Weihnachtsmann von 8,99 auf 7,99 Euro herabgesetzt werden.
Wegen der langfristigen Einkaufsstrategie wirkten sich die niedrigen Kakaopreise nicht unmittelbar aus, heißt es. Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr infolge der Preiserhöhungen einen Absatzrückgang von 6,6 Prozent.
Auch Bahlsen-Kekse billiger
Auch einige Produkte des Süßwarenherstellers Bahlsen wie Schokoladenkekse sind jüngst günstiger geworden. Man wolle die gesunkenen Kakaopreise an Verbraucher weitergeben, teilte eine Sprecherin mit. Die endgültigen Verkaufspreise legten jedoch die Händler fest. Der Milka-Hersteller Mondelez äußerte sich auf Anfrage nicht dazu, ob Schokolade der Marke billiger werden könnte.
Bessere Kakaoernte drückt Preise
Supermarktketten und Diskonter in Österreich und Deutschland senkten seit Jahresbeginn die Preise für ihre Eigenmarken-Tafelschokolade. Grund ist eine bessere Kakaoernte. Die Rohkakaopreise an den Börsen sind deshalb zuletzt stark gefallen. In den vergangenen Jahren ist Schokolade deutlich teurer geworden. Ursache waren befürchtete Ernteausfälle in Westafrika infolge von Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. Hersteller und Händler gaben die gestiegenen Rohstoffkosten an Kunden weiter.
Jeder Zweite kauft weniger Schokolade
Österreicher und Deutsche naschen wegen der höheren Preise weniger Schokolade. Laut einer im Februar durchgeführten YouGov-Umfrage kauft in Deutschland jeder Zweite deutlich oder etwas weniger als vor zwei Jahren, 39 Prozent etwa gleich viel. Nur fünf Prozent kaufen mehr Schokolade.
Für die Hersteller hat das spürbare Folgen: Nach Angaben des Marktforschers NIQ sank die Zahl der verkauften Packungen in Deutschland bei Schokoladenwaren 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent. Heuer im Ostergeschäft wurden Schoko-Osterhasen auffallend oft in der Aktion und deutlich unter dem Normalpreis angeboten. Trotz der gesunkenen Rohstoffpreise wurden die Preise der Produkte von Marken wie Lindt, Milka, Kinder und Ferrero erneut erhöht.
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