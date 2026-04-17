Nach Ostergeschäft: Lindt senkt Schokoladen-Preise

Schoko-Weihnachtsmann soll um einen Euro billiger werden

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für 100-Gramm-Tafeln der Produktlinie Classics wurde demnach von 2,69 auf 2,19 Euro reduziert. Dazu zählen Sorten wie Vollmilch und Haselnuss. Weitere Preisanpassungen würden geprüft, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet. Auch im Weihnachtsgeschäft möchte Lindt & Sprüngli ausgewählte Preise senken. So soll die UVP für den 200-Gramm Weihnachtsmann von 8,99 auf 7,99 Euro herabgesetzt werden.