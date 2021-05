Neuer Skoda Fabia: Alles neu, samt neuer Plattform

Bei den Antrieben stehen fünf Benziner mit drei oder vier Zylindern zur Wahl. Ausschließlich mit Fünfgang-Handschaltung werden die Einliter-Aggregate mit 65 PS und 80 PS sowie der aufgeladene 1.0 TSI mit 95 PS angeboten. Die Höchstgeschwindigkeiten sind mit 172, 179 und 195 km/h angegeben, die Verbräuche mit knapp über 5 Liter. Wahlweise mit manuellem Sechsgang-Getriebe oder Siebengang-DSG ist der 1.0 TSI mit 110 PS erhältlich, der den Sprint auf 100 km/h in unter 10 Sekunden sowie maximal über 200 km/h erreicht. Top-Motor ist der vierzylindrige und stets an ein DSG gekoppelte 1.5 TSI mit 150 PS, der einen Sprint in 7,9 Sekunden sowie maximal 225 km/h erlaubt. Eine Elektrifizierung des Antriebs ist, wie auch bei den Schwestermodellen der Konzernmarken, aktuell nicht vorgesehen.