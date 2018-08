Skoda Fabia: So holt der Polo-Bruder richtig auf

Die Kunststoffe im Innenraum sind nach wie vor hartes Plastik, dennoch wirkt der erneuerte Fabia wertiger, jedenfalls wenn man etwas mehr investiert. So hat man ein dauerndes Ärgernis abgeschafft: Wenn elektrische Fensterheber an Bord sind, verfügen sie grundsätzlich über eine Komfortschaltung, man muss den Knopf also nicht gedrückt halten, bis das Fenster ganz auf oder zu ist. In der Basisversion (ab 12.380 Euro, 75 PS) muss aber noch gekurbelt werden, auch eine Klimaanlage gibt es nur gegen Aufpreis.