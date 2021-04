Kurpfuscher bot Faceliftings im Internet an

Anzeige wegen Kurpfuscherei

Die Ermittler des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt bekamen Wind von dem Vorfall und fingen an zu recherchieren, bis sie eine Wohnung ausfindig machen konnten, in der sich der Kurpfuscher am Sonntag befand. Am Abend drangen sie in die Wohnung am Opernring ein, wo sich der 33-Jährige gerade auf weitere Behandlungen vorbereitete. Sie fanden Tupfer und benutzte Spritzen sowie 2680 Euro, offenbar die Tageslosung. Der Mann wurde wegen Kurpfuscherei angezeigt. Patienten des Verdächtigen können sich in jeder Polizeidienststelle melden und Anzeige erstatten.