Mysteriöser Brand in Haus: War Zündler am Werk?

Der Fall war von Anfang an mysteriös: Samstag in den frühen Morgenstunden begann im Fahrradraum eines Mehrparteienhauses im Tiroler Imst plötzlich ein Möbelstück zu brennen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, die Ursache war ein Rätsel. Mittlerweile steht fest: Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. War es Brandstiftung?
Samstagfrüh, gegen 4.30 Uhr, wurde die Feuerwehr via Leitstelle Tirol zu dem Brand in der Imster Schustergasse alarmiert. Laut Polizeibericht von damals war im Fahrradraum des Wohnhauses ein abgestelltes Terrassenmöbelstück in Brand geraten. Warum, das konnte sich zunächst noch keiner erklären.
Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Glück im Unglück: Bis auf einen geringen Sachschaden ging die Sache glimpflich aus. „Dank des raschen Eingreifens konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gegenstände sowie auf das Gebäude verhindert werden“, berichtete die Feuerwehr Imst am Wochenende.
Polizei: „Kein technischer Defekt“
Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen aufgenommen. Jetzt gibt es dazu ein erstes, brisantes Update: „Im Zuge der Brandermittlungen konnte ein technischer Defekt ausgeschlossen werden“, so die Exekutive Montagfrüh.
Waren Zündler am Werk? „Direkt neben dem abgebrannten Möbelstück befindet sich ein Fenster, das in der Tatnacht offenstand. Es kann daher Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden“, betonen die Ermittler, die jetzt auf mögliche Zeugen hoffen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Imst unter der Telefonnummer: 059 133/7100.
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