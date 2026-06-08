Mysteriöser Brand in Haus: War Zündler am Werk?

Der Fall war von Anfang an mysteriös: Samstag in den frühen Morgenstunden begann im Fahrradraum eines Mehrparteienhauses im Tiroler Imst plötzlich ein Möbelstück zu brennen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, die Ursache war ein Rätsel. Mittlerweile steht fest: Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. War es Brandstiftung?