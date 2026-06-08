WM-Fans werden von der FIFA ungeniert abkassiert

Sündhaft teure Luxus-Boutiquen stehen neben fliegenden Händlern mit gefälschten Designer-Taschen. Oder der offizielle WM-Fanshop auf der Fifth Avenue neben einem Ramschladen. Der Straßenverkäufer bietet Mitbringsel zwischen einem und fünf Dollar an, im FIFA-Store kommt beim Bezahlen das böse Erwachen. Fünf mickrige Souvenirs wie Magnete oder Schlüsselanhänger um nicht nachvollziehbare 135 Dollar. Die Fans werden vom Weltfußballverband ungeniert abkassiert. Zu Fuß darf keiner ins WM-Stadion nach New Jersey gehen, nur wer mit dem Zug kommt, bekommt Zutritt in die um 1,6 Milliarden Dollar errichtete Arena – zu einem Wucherpreis von über 90 Euro!