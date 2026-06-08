Zverev: „Du hast gesagt, dass ich es nie schaffe!“

Bei TNT Sports war Sam Querrey als Experte im Einsatz und wollte Zverev, der gerade seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, eine Frage stellen. Der Deutsche unterbrach den US-Amerikaner. „Sam wer?“, fragte er. „Warum bist du bei diesem Sender, wer hat dich eingestellt?“ Sofort gab es Gelächter im TV-Studio. „Warum bist du hier? Ihr habt all diese Champions und dann noch Sam Querrey.“