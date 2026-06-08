Zverev: „Du hast gesagt, dass ich es nie schaffe!“

Da konnte sich Alexander Zverev einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Nach seinem Triumph bei den French Open knöpfte sich Deutschlands Tennis-Star den TV-Experten und Ex-Spieler Sam Querrey (USA) vor.
Bei TNT Sports war Sam Querrey als Experte im Einsatz und wollte Zverev, der gerade seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, eine Frage stellen. Der Deutsche unterbrach den US-Amerikaner. „Sam wer?“, fragte er. „Warum bist du bei diesem Sender, wer hat dich eingestellt?“ Sofort gab es Gelächter im TV-Studio. „Warum bist du hier? Ihr habt all diese Champions und dann noch Sam Querrey.“
„Ich wusste, dass das jetzt kommt“, schmunzelte Querrey. Zverev fügte wenig später an: „Für alle, die es nicht wissen, wir haben eine Hassliebe. Ich liebe das eigentlich. Ich liebe es, dir das Leben schwer zu machen.“
„Ich bin schon etwas angetrunken“
Später bei seiner Pressekonferenz lächelte Zverev übrigens unentwegt – was vielleicht auch an dem ein oder anderen Gläschen Siegersekt gelegen haben könnte. „Ehrlich gesagt, bin ich schon etwas angetrunken, deshalb wiederhole ich mich etwas öfter als sonst“, sagte der Olympiasieger von 2021.
Wie er jetzt die große Titel-Party angehen werde, zu der auch seine Freundin Sophia Thomalla erscheint, wurde Zverev anderthalb Stunden vor Mitternacht noch gefragt. „Ich weiß es nicht“, antwortete er: „Ich habe noch nie eine gemacht davor.“
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