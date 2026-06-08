Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stichelei nach Triumph

Zverev: „Du hast gesagt, dass ich es nie schaffe!“

Tennis
08.06.2026 09:06
Alexander Zverev gewann die French Open.
Alexander Zverev gewann die French Open.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da konnte sich Alexander Zverev einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Nach seinem Triumph bei den French Open knöpfte sich Deutschlands Tennis-Star den TV-Experten und Ex-Spieler Sam Querrey (USA) vor.

0 Kommentare

Bei TNT Sports war Sam Querrey als Experte im Einsatz und wollte Zverev, der gerade seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, eine Frage stellen. Der Deutsche unterbrach den US-Amerikaner. „Sam wer?“, fragte er. „Warum bist du bei diesem Sender, wer hat dich eingestellt?“ Sofort gab es Gelächter im TV-Studio. „Warum bist du hier? Ihr habt all diese Champions und dann noch Sam Querrey.“

„Ich wusste, dass das jetzt kommt“, schmunzelte Querrey. Zverev fügte wenig später an: „Für alle, die es nicht wissen, wir haben eine Hassliebe. Ich liebe das eigentlich. Ich liebe es, dir das Leben schwer zu machen.“ 

„Ich bin schon etwas angetrunken“
Später bei seiner Pressekonferenz lächelte Zverev übrigens unentwegt – was vielleicht auch an dem ein oder anderen Gläschen Siegersekt gelegen haben könnte. „Ehrlich gesagt, bin ich schon etwas angetrunken, deshalb wiederhole ich mich etwas öfter als sonst“, sagte der Olympiasieger von 2021.

Lesen Sie auch:
Sophia Thomalla reist zur Zverev-Party nach.
Ab zur Titel-Party
„Er hat es!“ Herzdame Thomalla feiert Champ Zverev
08.06.2026
French Open
Triumph in Paris! Zverev besiegt Grand-Slam-Fluch
07.06.2026
Sport Tv Logo
Dem Titel ganz nah
Nur dieser Spieler musste länger als Zverev warten
07.06.2026

Wie er jetzt die große Titel-Party angehen werde, zu der auch seine Freundin Sophia Thomalla erscheint, wurde Zverev anderthalb Stunden vor Mitternacht noch gefragt. „Ich weiß es nicht“, antwortete er: „Ich habe noch nie eine gemacht davor.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
08.06.2026 09:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
220.766 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
133.494 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
123.100 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1411 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
966 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Innenpolitik
Armin Wolf: „Rassistische Fake-News-Schleuder“
916 mal kommentiert
Eva Schütz ist offensichtlich nicht die Wunschkandidatin von News-Anchor Wolf.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf