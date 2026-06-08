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Baumgartner: Es ist noch schlimmer als gedacht!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.06.2026 09:27
Christoph Baumgartner muss lange pausieren.
Christoph Baumgartner muss lange pausieren.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Verletzung von Christoph Baumgartner ist offenbar deutlich schwerwiegender als zunächst angenommen. Der ÖFB-Teamspieler verpasst nicht nur die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, sondern dürfte auch RB Leipzig noch mehrere Monate fehlen.

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Offiziell war lediglich von einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Rede. Wie der „Kurier“ nun jedoch berichtet, soll die Verletzung des 26-Jährigen deutlich schwerer sein als zunächst angenommen. Demnach hat sich der Offensivspieler die Sehne des Rectus femoris an der Vorderseite des Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes gerissen. Eine Verletzung, die nur sehr selten bei Fußballern auftritt. Dies würde auch erklären, weshalb Baumgartner vom renommierten Spezialisten Dr. Lasse Lempainen im finnischen Turku operiert wurde. Dieser hat bereits mit Spitzenklubs wie dem FC Barcelona, Atlético Madrid, dem AC Mailand und Juventus Turin zusammengearbeitet.

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Fünf Monate Pause drohen
Dem ÖFB-Star droht eine Ausfallzeit von rund fünf Monaten. Damit wird er nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern wohl auch den Saisonstart mit RB Leipzig verpassen. Darüber hinaus müsste der Offensivspieler auch die Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams im September auslassen. Auch die Rückkehr der Leipziger in die UEFA Champions League würde er verpassen.

Der Niederösterreicher hatte sich in den vergangenen Jahren bei Leipzig zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und zählt auch im Nationalteam zu den wichtigsten Spielern.

„Tut uns sehr weh“
Entsprechend groß ist die Lücke, die der 26-Jährige hinterlässt. „Das tut uns sehr weh, wir werden ihn die ganze WM vermissen. Man kann ihn nicht 1:1 ersetzen, aber wir müssen versuchen, seinen Ausfall als Gruppe aufzufangen“, so Laimer beim Pressetermin in Santa Barbara.

Wie Laimer verrät, möchte „Baumi” seine Mitspieler als Zuschauer und Unterstützer in die USA begleiten und plant, zu einem späteren Zeitpunkt nachzureisen.

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