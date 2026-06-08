Baumgartner: Es ist noch schlimmer als gedacht!

Offiziell war lediglich von einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Rede. Wie der „Kurier“ nun jedoch berichtet, soll die Verletzung des 26-Jährigen deutlich schwerer sein als zunächst angenommen. Demnach hat sich der Offensivspieler die Sehne des Rectus femoris an der Vorderseite des Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes gerissen. Eine Verletzung, die nur sehr selten bei Fußballern auftritt. Dies würde auch erklären, weshalb Baumgartner vom renommierten Spezialisten Dr. Lasse Lempainen im finnischen Turku operiert wurde. Dieser hat bereits mit Spitzenklubs wie dem FC Barcelona, Atlético Madrid, dem AC Mailand und Juventus Turin zusammengearbeitet.