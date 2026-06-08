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Kosovo: Amtsinhaber Kurti siegt bei Parlamentswahl

Außenpolitik
08.06.2026 08:22
Premier Kurti bei der Wahlparty am Sonntagabend in Pristina
Premier Kurti bei der Wahlparty am Sonntagabend in Pristina(Bild: EPA/GEORGI LICOVSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Regierungspartei Vetevendosje (LVV) von Premier Albin Kurti hat die vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo nach vorläufigen Ergebnissen gewonnen. Im Vergleich zur letzten Wahl im Dezember 2025 musste sie aber Einbußen hinnehmen müssen. Fraglich ist noch, ob eine Regierungsmehrheit zustande kommt.

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Nach Auszählung von 97,2 Prozent aller Wahllokale kam die linke Regierungspartei LVV auf 43,1 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in der Hauptstadt Pristina mitteilte. Bei der Dezember-Wahl waren es noch 51,1 Prozent.

Dritte Wahl in 16 Monaten
Hinter Vetevendosje lagen laut Wahlkommission die liberale Demokratische Partei (PDK) mit 21,2 Prozent, die bürgerliche Demokratische Liga des Kosovos (LDK)mit 17,7 Prozent und die konservative Allianz für die Zukunft (AAK) mit 7,1 Prozent der Wählerstimmen. Die dritte Parlamentswahl innerhalb von 16 Monaten wurde notwendig, weil das vorangegangene Parlament nicht fristgerecht ein neues Staatsoberhaupt wählen konnte.

Unterstützer der Regierungspartei Vetevendosje bejubelten am Sonntagabend den prognostizierten ...
Unterstützer der Regierungspartei Vetevendosje bejubelten am Sonntagabend den prognostizierten Wahlsieg.(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)

Regierungsmehrheit fraglich
Derzeit ist noch fraglich, ob Vetevendosje wie schon bei der vergangenen Wahl im Dezember 2025 zusammen mit Abgeordneten von ethnischen Parteien eine Regierungsmehrheit errungen hat. Im vorläufigen Ergebnis vom Sonntag sind die Stimmen der kosovarischen Auslandswähler nicht enthalten. Diese wählen in hohem Maße die Kurti-Partei, sodass sich deren Ergebnis um zwei bis drei Prozentpunkte verbessern kann.

Außer Reichweite dürfte aber für sie weiterhin die Super-Mehrheit von 80 von 120 Abgeordneten liegen. Diese Zahl von Volksvertretern muss im Parlament anwesend sein, damit dieses einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die vormalige Staatspräsidentin Vjosa Osmani wählen kann. Ihr Mandat war am 4. April abgelaufen.

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Konsenszwang in der Verfassung festgeschrieben
Das von der Verfassung vorgeschriebene Quorum zwingt das Regierungslager zu einem gewissen Konsens mit der Opposition. Nach Osmanis Ausscheiden aus dem Amt war ein solcher nicht erreicht worden, weshalb das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben werden mussten.

Die Präsidentenwahl bleibt auch Aufgabe des neuen Parlaments. Wird weiterhin keine Einigung über die Person des höchsten Amtsträgers des Landes erreicht, könnte das Kosovo in einen Kreislauf immer neuer Parlamentswahlen geraten.

Der jüngste Staat Europas hatte 2008 seine Unabhängigkeit erklärt. Serbien, zu dem das Kosovo einst gehörte, erkennt dies nicht an und beansprucht das Gebiet weiterhin.

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