Kosovo: Amtsinhaber Kurti siegt bei Parlamentswahl

Regierungsmehrheit fraglich

Derzeit ist noch fraglich, ob Vetevendosje wie schon bei der vergangenen Wahl im Dezember 2025 zusammen mit Abgeordneten von ethnischen Parteien eine Regierungsmehrheit errungen hat. Im vorläufigen Ergebnis vom Sonntag sind die Stimmen der kosovarischen Auslandswähler nicht enthalten. Diese wählen in hohem Maße die Kurti-Partei, sodass sich deren Ergebnis um zwei bis drei Prozentpunkte verbessern kann.