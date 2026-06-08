Wucher in Italien
US-Paar muss in Rom 44 Euro für zwei Eis zahlen
Preisschock für zwei Italien-Urlauber aus den USA: Das Paar wollte sich in Rom zwei Eisbecher gönnen, doch beim Bezahlen verging ihm die Lust auf das kalte Dessert. Die zwei Becher kosteten mit Extras, die sie gar nicht wollten, stolze 44 Euro.
Man ist gewohnt, dass man an Touristen-Hotspots ein wenig mehr für Snacks und Getränke zahlen muss – doch ein Eissalon in Rom bittet seine Kundschaft über die Maßen zur Kasse. Eine US-Touristin machte ihrem Ärger über diese Abzocke auf Facebook Luft.
Nicole Ann und ihr Partner wollten sich Anfang Juni bei Don Nino in der Nähe von Piazza Navona zwei kleine Eisbecher gönnen. „Dann fügten sie Extras dazu, nach denen wir nicht gefragt hatten und erweckten den Eindruck, dass diese kostenlos wären“, schildert die Urlauberin den Vorfall in einer Facebook-Gruppe mit Tipps für Rom-Aufenthalte.
Am Ende schlugen die drei Kugeln im kleinsten verfügbaren Becher samt Garnierungen wie Schlagobers, Cannolo und Macaron mit 44 Euro zu Buche. Da die Touristin beim Bezahlen erst 14 Euro verstand, zahlte sie klaglos. Erst der Blick auf die Rechnung offenbarte die wahre Höhe für die zwei Eisbecher.
Touristin entäuscht über „schlechtes Eis“
Das Enttäuschende: Das Eis war seinen Preis absolut nicht wert, wie die Urlauberin erklärte. „Es war das schlechteste Eis, das ich in zehn Jahren gegessen habe. Ich konnte es nicht einmal aufessen“, schreibt sie auf Facebook. „Eine absolute Touristenfalle!“, warnt sie andere Italien-Urlauber.
Auch Italiener sind fassungslos
Auch andere Kunden dürften schlechte Erfahrungen mit dem Eissalon gemacht haben. „Aktuelle Rezensionen zeigen, dass sie das öfter so machen“, ärgert sich Nicole Ann. Auch andere finden die Rechnung für zwei Eisbecher völlig überzogen. „Als eine Italienerin, die in Italien lebt, bin ich beschämt. Das ist purer Diebstahl“, erklärt eine Facebook-Userin unter dem Beitrag. Eine andere pflichtet ihr bei: „Das macht mich wütend, weil ich in Rom lebe und es hasse, wenn Touristen ausgebeutet werden. Es macht die ganze Industrie kaputt.“
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