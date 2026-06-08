US-Paar muss in Rom 44 Euro für zwei Eis zahlen

Auch Italiener sind fassungslos

Auch andere Kunden dürften schlechte Erfahrungen mit dem Eissalon gemacht haben. „Aktuelle Rezensionen zeigen, dass sie das öfter so machen“, ärgert sich Nicole Ann. Auch andere finden die Rechnung für zwei Eisbecher völlig überzogen. „Als eine Italienerin, die in Italien lebt, bin ich beschämt. Das ist purer Diebstahl“, erklärt eine Facebook-Userin unter dem Beitrag. Eine andere pflichtet ihr bei: „Das macht mich wütend, weil ich in Rom lebe und es hasse, wenn Touristen ausgebeutet werden. Es macht die ganze Industrie kaputt.“