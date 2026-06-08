Romano Schmid: „… dann darf man träumen!“

Schmid hat kein Problem mit neuer Konkurrenz

Der Deutschland-Profi sieht die Situation allerdings gelassen. „Carney habe ich nicht gekannt, aber ich habe Paul immer wieder versucht zu überreden, dass er für uns spielt, weil hier viel möglich ist. Es ist schon so, dass ich spielen will und selbstbewusst genug bin, dass ich spielen kann“, erklärte Schmid. Künftig sei es durchaus denkbar, dass er gemeinsam mit den beiden „Neuzugängen“ auf dem Platz stehen werde. „Vielleicht gehen irgendwann einmal Spieler, dann sind Paul und Carney da, und ich vielleicht auch.“