Bauchfrei! Vonn zog in Monaco die Blicke auf sich

Abseits des Renngeschehens hat Lindsey Vonn beim legendären Grand Prix von Monaco die Blicke auf sich gezogen: Bauchfrei marschierte die Ski-Ausnahmekönnerin durch das Fahrerlager der Formel 1. Die US-Amerikanerin brachte Red-Bull-Star Max Verstappen jedoch kein Glück.
„Das ist mein Lieblingssport – abgesehen von Tennis und Skifahren“, schwärmte Lindsey Vonn am Sonntag in Monte-Carlo von der Formel 1. Auch die Ski-Kollegen Marco Odermatt und Lucas Pinheiro Braathen sowie Freestyle-Ikone Eileen Gu ließen sich das Motorsport-Spektakel nicht entgehen.
Im Fürstentum drückte Vonn „ihrem“ Red-Bull-Team die Daumen. Während Isack Hadjar auf Rang drei landete, geriet der Klassiker für Max Verstappen zum Desaster. Der vierfache Weltmeister schied durch einen Antriebsdefekt an seinem Boliden beim Start aus.
Zurück zu Vonn: Die 41-Jährige ließ zuletzt in Südafrika die Seele baumeln und sammelte neue Kraft. Denn das Ziel, nach ihrer Verletzung wieder auf Skier zurückzukehren, ist für die US-Amerikanerin weiterhin ganz oben auf der Agenda.
„Keine Ahnung, nur leben“
„Viele Schmerzen, viel Arbeit“ liege hinter ihr, berichtete Vonn in Monaco. Ob sie noch einmal ein Comeback im Ski-Weltcup wagt, hat sie noch nicht entschieden. „Keine Ahnung, nur leben“, genießt sie aktuell die freie Zeit.
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