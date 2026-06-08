Wenn die neue Traumküche den Tod bringt

Neben strengsten Verarbeitungsrichtlinien – die im Unternehmen für die Verarbeitung von allen Materialien gelten – etablierte die Firma eine Alternative zum Quarzkomposit am Markt: „Mit Alpinova haben wir eine patentierte Kreislauflösung entwickelt, die jene Anforderungen abdeckt, für die früher vereinzelt Quarzkomposit nachgefragt wurde. Aufgrund der Produktzusammensetzung weist es im Vergleich zu klassischem Quarzkomposit ein deutlich geringeres Potenzial für Quarzfeinstaubbelastung bei der Bearbeitung auf.“