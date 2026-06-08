„Bräuchten zehn Becken, haben aber nur zwei“

Weis: „Keiner wollte zu schwimmen anfangen“

Dafür musste er aber sehr viel opfern. Als er 1996 als Trainer eingestiegen war, gab es sowohl im Verband als auch im Verein viele Streitereien. Als der ehemalige Leistungsschwimmer 2012 Verbandspräsident wurde, gab es praktisch keine Schwimmer. „Keiner wollte zu schwimmen anfangen, weil die Leute gemerkt haben, es wird zu viel gestritten“, blickt der 51-Jährige zurück. In seinen ersten Jahren in der Schwimmunion arbeitete er meist 15, 16 Stunden pro Tag.