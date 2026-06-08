„Heil Hitler“-Rufe nach Streit in der Straßenbahn

Zuvor Auseinandersetzung mit Fahrgästen

„Laut ersten Erhebungen soll der Tat eine Streitigkeit mit anderen Fahrgästen vorangegangen sein“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter. Für den Polen hat der Vorfall jetzt jedenfalls ein juristisches Nachspiel. Er werde nach dem Verbotsgesetz bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.