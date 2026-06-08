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Pole (32) angezeigt

„Heil Hitler“-Rufe nach Streit in der Straßenbahn

Tirol
08.06.2026 08:10
In einer Straßenbahn in Innsbruck kam es zum Eklat (Archivbild).
In einer Straßenbahn in Innsbruck kam es zum Eklat (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Für gehörigen Wirbel sorgte am Sonntagabend ein 32-jähriger Pole in einer Straßenbahn in Innsbruck. Der Mann lieferte sich eine heftige Streiterei mit anderen Fahrgästen – und dann schrie er auch noch mehrmals Nazi-Parolen. Der Verdächtige wird nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

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Der 32-jährige in Innsbruck wohnhafte Pole stehe im Verdacht, am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, in einer Straßenbahn der Linie 5 in Innsbruck mehrmals und lautstark „Heil Hitler“ gerufen zu haben, so die Polizei.

Zuvor Auseinandersetzung mit Fahrgästen
„Laut ersten Erhebungen soll der Tat eine Streitigkeit mit anderen Fahrgästen vorangegangen sein“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter. Für den Polen hat der Vorfall jetzt jedenfalls ein juristisches Nachspiel. Er werde nach dem Verbotsgesetz bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Erinnerungen an Vorfall in Zillertalbahn
Der Fall erinnert an einen ähnlichen Eklat Anfang Mai im Tiroler Zillertal. „Sieg! Sieg! Sieg! Heil! Heil! Heil“ – diese Parole skandierten mehrere Personen am 1. Mai lautstark bei einer Fahrt mit der Zillertalbahn. Auch der Hitlergruß wurde ausgeführt. Ein Video machte im Internet die Runde.

Lesen Sie auch:
In der Zillertalbahn soll es zu den skandalosen Szenen gekommen sein.
In Zillertalbahn
Nach „Sieg Heil“-Rufen: Verdächtige ausgeforscht
14.05.2026

Die Polizei veröffentlichte daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck Bilder, um die verdächtigen Personen ausfindig zu machen. Drei Verdächtige konnten letztlich ausgeforscht werden.

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