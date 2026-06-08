Helene Fischer zeigte vor Tourauftakt ihre Bühne

Sängerin Helene Fischer hat kurz vor dem Auftakt ihrer Tour in Dresden in Deutschland an diesem Mittwoch Bilder der Bühne veröffentlicht. Auf einem aktuellen Foto auf Instagram ist sie in Trainingskleidung mit Mikrofon in der Hand auf einer Art Erhöhung mit verschnörkeltem Gitter zu sehen. Dazu schrieb die Sängerin: „Wir kommen uns näher und näher“, ergänzt um ein zartrosa Herz-Emoji und „#3TageNoch“.