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„Kommen uns näher“

Helene Fischer zeigte vor Tourauftakt ihre Bühne

Society International
08.06.2026 09:33
Drei Tage vor dem Tourstart postete Fischer eine Vorschau auf die Bühne.
Drei Tage vor dem Tourstart postete Fischer eine Vorschau auf die Bühne.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sängerin Helene Fischer hat kurz vor dem Auftakt ihrer Tour in Dresden in Deutschland an diesem Mittwoch Bilder der Bühne veröffentlicht. Auf einem aktuellen Foto auf Instagram ist sie in Trainingskleidung mit Mikrofon in der Hand auf einer Art Erhöhung mit verschnörkeltem Gitter zu sehen. Dazu schrieb die Sängerin: „Wir kommen uns näher und näher“, ergänzt um ein zartrosa Herz-Emoji und „#3TageNoch“.

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Fans zeigten ihre Vorfreude auf die Tour: „Bald geht unser Sommermärchen los“ oder „OMG, kann es kaum erwarten“, hieß es unter anderem in den Kommentaren zu dem Post. Am 11. Juli legt die Sängerin im Zuge ihrer Stadiontour auch im Wiener Ernst-Happel-Stadion einen Stopp ein.

Umlaufende Bühne in der Stadionmitte
Am Samstag hatte die Sängerin auf Instagram außerdem Drohnenaufnahmen von der Bühne der „360° Stadion Tour 2026“ veröffentlicht. Zu sehen ist ein Aufbau in der Mitte des Dresdner Rudolf-Harbig-Stadions, das eigentlich die Spielstätte des Fußballvereins Dynamo Dresden ist.

Stege in den Zuschauerraum
Es gibt einen viereckigen Bildschirmwürfel, darunter umlaufend eine Bühne und mehrere Stege, die weit in den Zuschauerraum hineinragen. Mit einem solchen Aufbau erfüllt Fischer sich den „Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten, und damit allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein“, wie ihre Konzertagentur zur Tourpräsentation im Herbst 2025 mitteilte.

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Fischer geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf große Open-Air-Stadion-Tournee und spielt in großen Arenen – unter anderem in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München sowie in Wien, Zürich und Amsterdam. Sie feiert damit ihr Bühnenjubiläum: 2026 wird ihr Debütalbum „Von hier bis unendlich“ 20 Jahre alt.

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